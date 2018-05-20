Белоруска Татьяна Мацко завоевала золото чемпионата Европы по самбо
Наша спортсменка Татьяна Мацко взяла золото на чемпионате Европы по самбо в Греции.
В весовой категории до 64 килограммов в последнем поединке одна из лидеров отечественной команды оказалась сильнее Валерии Анисимовой из России. Для Татьяны Мацко это не первая победа на континентальных соревнованиях. В прошлом году она одержала победу на европейском первенстве в белорусской столице и на чемпионате мира в Сочи. Спортсменка также выиграла I Европейские игры в Баку.
Во второй день чемпионата Европы в копилку нашей сборной вошли еще три бронзовые награды. Ксения Данилович (в категории до 52 килограммов), Андрей Казусенок (100 килограммов) и Евгений Алексиевич (в разделе боевого самбо в категории до 82 килограммов) стали бронзовыми призерами. В первый день соревнований наша сборная взяла 6 наград. Напомним, золото взял Владислав Саяпин (68 килограммов).
14:13 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.