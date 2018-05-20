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Марадона поздравил брестское "Динамо" с победой в Кубке Беларуси

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона поздравил свою команду с завоеванием Кубка Беларуси. Поздравительное обращение на испанском языке он выложил в своем Инстаграме.

Марадона возглавил клуб 15 мая. Почетный трофей динамовцы завоевали 19 мая в матче с БАТЭ. Брестское "Динамо" второй год подряд стало обладателем Кубка Беларуси.

 

Источник: "Еврорадио"
12:23 20/05/2018






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