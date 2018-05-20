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Марадона поздравил брестское "Динамо" с победой в Кубке Беларуси

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона поздравил свою команду с завоеванием Кубка Беларуси. Поздравительное обращение на испанском языке он выложил в своем Инстаграме.