Марадона поздравил брестское "Динамо" с победой в Кубке Беларуси
Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона поздравил свою команду с завоеванием Кубка Беларуси. Поздравительное обращение на испанском языке он выложил в своем Инстаграме.
Марадона возглавил клуб 15 мая. Почетный трофей динамовцы завоевали 19 мая в матче с БАТЭ. Брестское "Динамо" второй год подряд стало обладателем Кубка Беларуси.
Источник: "Еврорадио"
12:23 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.