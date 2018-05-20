



На послематчевой пресс-конференции произошел забавный инцидент: "динамовцы" ворвались в помещение, где Ковальчук общался с журналистами, и облили наставника шампанским. Пресс-конференцию завершать не стали, но продолжили в укороченном режиме.





Ковальчук возглавил команду после ухода чешского специалиста Радослава Латала в начале мая. Специалист работает с приставкой "исполняющий обязанности".





Напомним, в на пост главного тренера "Динамо-Брест" СМИ пророчили бывшего аргентинского футболиста Диегу Марадону. Аргентинец все же пришел в клуб, но в другом качестве — он возглавил правление "Динамо".