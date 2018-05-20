Фотофакт. Игроки "Динамо-Брест" облили Ковальчука шампанским прямо на пресс-конференции
В субботу брестское "Динамо" в финале Кубка Беларуси по футболу одолело борисовский БАТЭ (3:2). Игра состоялась на стадионе "Спартак" в Могилеве.
На послематчевой пресс-конференции произошел забавный инцидент: "динамовцы" ворвались в помещение, где Ковальчук общался с журналистами, и облили наставника шампанским. Пресс-конференцию завершать не стали, но продолжили в укороченном режиме.
Ковальчук возглавил команду после ухода чешского специалиста Радослава Латала в начале мая. Специалист работает с приставкой "исполняющий обязанности".
Напомним, в на пост главного тренера "Динамо-Брест" СМИ пророчили бывшего аргентинского футболиста Диегу Марадону. Аргентинец все же пришел в клуб, но в другом качестве — он возглавил правление "Динамо".
07:40 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.