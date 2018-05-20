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Фотофакт. Игроки "Динамо-Брест" облили Ковальчука шампанским прямо на пресс-конференции

В субботу брестское "Динамо" в финале Кубка Беларуси по футболу одолело борисовский БАТЭ (3:2). Игра состоялась на стадионе "Спартак" в Могилеве.


На послематчевой пресс-конференции произошел забавный инцидент: "динамовцы" ворвались в помещение, где Ковальчук общался с журналистами, и облили наставника шампанским. Пресс-конференцию завершать не стали, но продолжили в укороченном режиме.

Ковальчук возглавил команду после ухода чешского специалиста Радослава Латала в начале мая. Специалист работает с приставкой "исполняющий обязанности".

Напомним, в на пост главного тренера "Динамо-Брест" СМИ пророчили бывшего аргентинского футболиста Диегу Марадону. Аргентинец все же пришел в клуб, но в другом качестве — он возглавил правление "Динамо".

Sputnik.by
07:40 20/05/2018






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