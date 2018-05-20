ЧМ по хоккею. Швеция-Швейцария: сегодня финал
Во тором полуфинальном матче Чемпионата мира по хоккею сильнее оказалась сборная Швейцарии: со счетом 3:2 она обыграла канадцев.
Матч состоялся на льду "Роял-Арены" в Копенгагене вечером в субботу.
Швейцарцы повели в первом же периоде. Шайбу в ворота соперников забросил нападающий Тристан Шервай. После перерыва канадец Бо Хорват сравнял счет, однако затем швейцарцы вновь вырвались вперед. Шайбу забросил Грегори Хофман.
В третьем периоде обе команды забросили по шайбе, победила в итоге Швейцария. Во второй раз в истории команда этой страны вышла в финал.
В воскресенье, 20 мая, сборная Швейцарии будет сражаться за золото Чемпионата с командой Швеции. А днем в Копенгагене за третье место сыграют сборные США и Канады.
Белорусская команда крайне неудачно выступила в рамках нынешнего Чемпионата мира по хоккею в Дании — проиграла все семь матчей и с общим счетом 8:36 вылетела из элитного дивизиона.
07:24 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.