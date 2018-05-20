- Новый босс клуба — Диего Марадона. Каково?





- Он прислал нам видео перед игрой. Пожелал удачи. Сказал, что будет наблюдать за матчем. Он недавно был в Венесуэле, а сейчас в Аргентину прилетел. Его назначение — отличный ход. Он принес нам больше, чем мог бы сделать кто-то другой. Марадона — великий человек.



