Павел Савицкий: Марадона принес нам больше, чем мог бы сделать кто-то другой. Он — великий человек
Хавбек брестского "Динамо" Павел Савицкий после победы в Кубке Беларуси прокомментировал назначение Диего Марадоны на административный пост в клубе.
- Новый босс клуба — Диего Марадона. Каково?
- Он прислал нам видео перед игрой. Пожелал удачи. Сказал, что будет наблюдать за матчем. Он недавно был в Венесуэле, а сейчас в Аргентину прилетел. Его назначение — отличный ход. Он принес нам больше, чем мог бы сделать кто-то другой. Марадона — великий человек.
08:39 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.