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Федор Свобода отказался от предложения возглавить женскую сборную Беларуси

Пресс-секретарь министерства спорта и туризма Владимир Нестерович рассказал, что Федор Свобода отказался от предложения стать старшим тренером женской сборной Беларуси.