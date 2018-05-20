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Федор Свобода отказался от предложения возглавить женскую сборную Беларуси

Пресс-секретарь министерства спорта и туризма Владимир Нестерович рассказал, что Федор Свобода отказался от предложения стать старшим тренером женской сборной Беларуси.

По словам работника минспорта, кандидатура старшего тренера женской сборной еще будет рассматриваться. 

"Предлагали должность Федору Свободе, тем более что биатлонистки довольны сотрудничеством с ним, однако он согласился быть только вторым номером", — отметил Нестерович для БелаПАН. 

09:17 20/05/2018






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