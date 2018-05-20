Биатлон. Динара Алимбекова перенесла операцию на левом плече
Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Динара Алимбекова перенесла операцию на левом плече.
"Всем тем, кто переживает — операция прошла успешно, у меня все хорошо. Спасибо за слова поддержки!", — написала биатлонстка сборной Беларуси в инстаграм.
08:11 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.