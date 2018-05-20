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Биатлон. Динара Алимбекова перенесла операцию на левом плече

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Динара Алимбекова перенесла операцию на левом плече.

"Всем тем, кто переживает — операция прошла успешно, у меня все хорошо. Спасибо за слова поддержки!", — написала биатлонстка сборной Беларуси в инстаграм.


08:11 20/05/2018






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