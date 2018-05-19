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Кубок Беларуси. Брестское "Динамо" обыграло БАТЭ и завоевало трофей!

В Могилеве бессменные чемпионы страны и недавний обладатель Суперкубка Беларуси в очередной раз выясняли, кто сильнее.

Кубок Беларуси. Брестское "Динамо" обыграло БАТЭ и завоевало трофей!
В итоге футболисты брестского "Динамо" в третий раз стали обладателямя Кубка Беларуси. 

Решающий кубковый поединок, впервые проходивший в Могилеве, начался без разведки. Обе команды сразу пошли в атаку и старались побыстрее добиться успеха. На 13-й минуте это удалось сделать борисовчанам, когда они воспользовались ошибкой голкипера соперников Александра Гутора, и Мирко Иванич открыл счет. 

Пропустив мяч, динамовцы бросились отыгрываться, создали несколько опасных ситуаций у ворот Дениса Щербицкого, и на 33-й минуте Артем Милевский восстановил равновесие - 1:1. 

До перерыва обе команды могли еще не раз отличиться, но мяч в ворота не попал. 

Во втором тайме соперники также не отсиживались в обороне, и уже через 3 минуты Мирко Иванич оформил голевой дубль, эффектно послав мяч в сетку - 2:1 в пользу БАТЭ. Брестчане не сдавались, и на исходе 75-й минуты Джоэл Фамейе снова сделал счет равным. На этом брестчане не остановились, и через 5 минут Павел Нехайчик завершил многоходовую комбинацию точным ударом - 3:2, и "Динамо" второй раз подряд и третий в истории становится обладателем Кубка Беларуси. 

До этого брестские футболисты брали Кубок в 2007 и 2017 годах.

Кстати, перед сегодняшним матчем новый предсудатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона напутствовал футболистов через Твиттер.
"Белорусский партизан"
21:03 19/05/2018






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