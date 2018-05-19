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Фотофакт. В день финала Кубка Беларуси Анатолий Капский принял участие в крестном ходе, который прошел в Борисове

В субботу, 19 мая, в Борисове прошел общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии.