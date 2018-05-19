Фотофакт. В день финала Кубка Беларуси Анатолий Капский принял участие в крестном ходе, который прошел в Борисове
В субботу, 19 мая, в Борисове прошел общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии.
Это невиданное ранее в Борисове событие посетил глава борисовского БАТЭ Анатолий Капский.
Как отмечает "Типичный Борисов", ранее крестные ходы прихожан Воскресенского собора к памятнику Бориса уже проходили в городе, однако были короткими, около 300 метров, и не имели статуса общегородского мероприятия.
20:52 19/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.