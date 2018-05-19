Легенда покидает футбол. Буффон сыграл последний матч в карьере

Капитан команды сыграл последний матч за "Юве" в поединке 38 тура чемпионата Италии против "Вероны" на своем поле.





Буффон появился в стартовом составе "Ювентуса", но на 63-й минуте игры был заменен под аплодисменты зрителей на Карло Пинсольо. "Юве" же выиграл этот матч у "Вероны" со счетом 2:1. У туринцев отличились Ругани (50) и Пьянич (53), а на 76-й минуте у "Вероны" гол забил Алессио Черчи.





Джанлуиджи Буффон перешел в "Ювентус" из "Пармы" в далеком 2001 году. За это время он выиграли девять раз чемпионат Италии, четырежды - Кубок и пять раз Суперкубок страны. Вратарю принадлежит немало личных рекордов, а вершиной карьеры является победа на чемпионате мира в 2006 году.





Три раза Буффон играл в финалах Лиги Чемпионов, но ни разу не брал этого трофея, хотя выходил на поле в матчах в 2003,2015 и 2017 годах.





В 2012 году Буффон стал вторым на чемпионате Европы, а спустя год выиграл "бронзу" на Кубке Конфедераций 2013. После того, как сборная Италии не попала на чемпионат мира 2018, Джанлуиджи Буффон принял решение завершить международную карьеру в национальной сборной.