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Легенда покидает футбол. Буффон сыграл последний матч в карьере

В субботу, 19 мая, случилось яркое событие в мире футбола. Свой последний официальный матч за туринский "Ювентус" провел легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон.

Легенда покидает футбол. Буффон сыграл последний матч в карьере
Капитан команды сыграл последний матч за "Юве" в поединке 38 тура чемпионата Италии против "Вероны" на своем поле.

Буффон появился в стартовом составе "Ювентуса", но на 63-й минуте игры был заменен под аплодисменты зрителей на Карло Пинсольо. "Юве" же выиграл этот матч у "Вероны" со счетом 2:1. У туринцев отличились Ругани (50) и Пьянич (53), а на 76-й минуте у "Вероны" гол забил Алессио Черчи.

Джанлуиджи Буффон перешел в "Ювентус" из "Пармы" в далеком 2001 году. За это время он выиграли девять раз чемпионат Италии, четырежды - Кубок и пять раз Суперкубок страны. Вратарю принадлежит немало личных рекордов, а вершиной карьеры является победа на чемпионате мира в 2006 году.

Три раза Буффон играл в финалах Лиги Чемпионов, но ни разу не брал этого трофея, хотя выходил на поле в матчах в 2003,2015 и 2017 годах.

В 2012 году Буффон стал вторым на чемпионате Европы, а спустя год выиграл "бронзу" на Кубке Конфедераций 2013. После того, как сборная Италии не попала на чемпионат мира 2018, Джанлуиджи Буффон принял решение завершить международную карьеру в национальной сборной.
KP.by
18:52 19/05/2018






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