Вера Лапко вышла в финал турнира во Франции
Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 93 рейтинга WTA) вышла в финал одиночного разряда на турнире категории ITF Womens Circuit во французском Сен-Годене с призовым фондом 60 тысяч долларов.
Получившая первый номер посева Вера Лапко в полуфинале в трех сетах взяла верх над австралийкой Джейми Форлис (№ 224) — 3:6, 6:4, 6:2.
Соперницей Веры Лапко в финальном поединке за трофей станет победительница матча между двумя голландскими теннисистками Квирин Лемуан (№ 313) — Аранта Рус (№ 108).
17:59 19/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.