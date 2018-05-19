Вера Лапко вышла в финал турнира во Франции

Получившая первый номер посева Вера Лапко в полуфинале в трех сетах взяла верх над австралийкой Джейми Форлис (№ 224) — 3:6, 6:4, 6:2.





Соперницей Веры Лапко в финальном поединке за трофей станет победительница матча между двумя голландскими теннисистками Квирин Лемуан (№ 313) — Аранта Рус (№ 108).



