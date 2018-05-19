Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Вера Лапко вышла в финал турнира во Франции

Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 93 рейтинга WTA) вышла в финал одиночного разряда на турнире категории ITF Womens Circuit во французском Сен-Годене с призовым фондом 60 тысяч долларов.

Получившая первый номер посева Вера Лапко в полуфинале в трех сетах взяла верх над австралийкой Джейми Форлис (№ 224) — 3:6, 6:4, 6:2.

Соперницей Веры Лапко в финальном поединке за трофей станет победительница матча между двумя голландскими теннисистками Квирин Лемуан (№ 313) — Аранта Рус (№ 108).


17:59 19/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё