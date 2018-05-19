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В киевском метро начал ездить вагон-стадион

С субботы в киевском метро курсирует вагон-стадион, сообщает КП Київський метрополітен.

 

Как видно на фото, обычный вагон метро оформили в футбольной тематике – пол стилизован под газон, а на стенах наклеили постеры в виде табло со счетом матча.

 

Как известно, 26 мая в Киеве пройдет финал Лиги Чемпионов, а 24 мая – финал по женскому футболу.

Киев, метро
15:30 19/05/2018






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