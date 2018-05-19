В киевском метро начал ездить вагон-стадион
С субботы в киевском метро курсирует вагон-стадион, сообщает КП Київський метрополітен.
Как видно на фото, обычный вагон метро оформили в футбольной тематике – пол стилизован под газон, а на стенах наклеили постеры в виде табло со счетом матча.
Как известно, 26 мая в Киеве пройдет финал Лиги Чемпионов, а 24 мая – финал по женскому футболу.
Киев, метро
15:30 19/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.