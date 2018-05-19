В киевском метро начал ездить вагон-стадион

Как видно на фото, обычный вагон метро оформили в футбольной тематике – пол стилизован под газон, а на стенах наклеили постеры в виде табло со счетом матча.

Как известно, 26 мая в Киеве пройдет финал Лиги Чемпионов, а 24 мая – финал по женскому футболу.