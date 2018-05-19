– Сергей Михайлович, очевидно, что сегодня все больше белорусов выбирают спорт и здоровый образ жизни. Об этом свидетельствуют и статистические данные. Что сегодня делается для того, чтобы вовлечь в занятия спортом еще больше людей?





– Безусловно, спорту в нашей стране придается особое значение. Сегодня это один из главных приоритетов социальной политики государства. Поэтому не может не радовать, что, по статистике, более 2 миллионов белорусов занимаются спортом, действуют 23 тысячи специализированных объектов по всей стране. Только за последние 5 лет их построено более 100. Представьте себе, еще 20 лет назад в Беларуси работало всего несколько ледовых площадок. Сегодня их 38. Проводится огромное количество спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. В этом году их запланировано более 22 тысяч. Государство делает все возможное, чтобы каждый мог приобщиться к здоровому и активному образу жизни.





– Цифры действительно впечатляют. Но ведь часто за такими показателями стоят люди – профессионалы своего дела. Что сегодня можно сказать о престиже работы, к примеру, тренера и подготовке таких специалистов?





– Этот вопрос необходимо рассматривать в двух плоскостях. В первую очередь тренер – это человек, который воспитывает не просто спортсмена, а гражданина своей страны, патриота, значит, он сам должен быть таковым. Кроме того, сегодня такой специалист должен владеть всеми современными методиками и технологиями. Почему к одному наставнику хотят идти тренироваться, его воспитанники показывают результаты, а у другого – все наоборот? Потому что первый идет в ногу со временем, а второй живет прошлым и не хочет совершенствоваться. Второй момент – это результат. Сегодня он берется за основу. Ведь если спортсмен показывает хорошие результаты, то это успех и тренера. Того, кто умеет и любит работать, кто предан своему делу, найдет и денежное вознаграждение. Отмечу, что вопросом повышения зарплат работникам физической культуры и спорта мы сегодня активно занимаемся. Уже принято решение об увеличении заработка тренеров национальных команд. Сейчас трудимся над постановлением о повышении окладов наставникам среднего и низшего звена. Главный критерий оценки заслуг специалистов в денежном эквиваленте – конкретный результат. Не должно быть так, что мы имеем 60 тренеров в районе, а они в высшее звено никого не передали. Так за что ему платить? Условно говоря, это учитель физкультуры, а не тренер, хотя и с квалификацией. Нельзя ждать, когда кто-то просто так выдаст тебе заработную плату, необходимо трудиться.





– Очевидно, что большой спорт начинается с детско-юношеского. Что нужно сделать для того, чтобы детям с раннего возраста привить любовь к физкультуре и спорту?





– Безусловно, чтобы достичь результатов в спорте высших достижений, надо начинать с детского. И ему уделяется особое внимание. Многие возникающие теперь проблемы – это как раз отголоски того, что когда-то именно в системе физической подготовки детей произошел своеобразный сбой. Я убежден: подрастающее поколение нельзя заставлять заниматься спортом, надо сделать так, чтобы ребенок его полюбил. Такова задача и школьного учителя, и тренера детско-юношеской спортивной школы. На мой взгляд, по физкультуре не должно быть плохих оценок и не важно, смог ребенок подтянуться энное количество раз или нет. Часто школьник не хочет идти на урок, потому что там его будут заставлять, условно говоря, 100 раз присесть и 30 раз отжаться, а он не способен этого сделать. Важно не оттолкнуть, а мотивировать. Урок физкультуры должен дать возможность разгрузиться между другими предметами. Нужно организовать обучение так, чтобы ребенок занимался математикой, физикой или биологией и при этом хотел быть сильным, ловким и здоровым. А в будущем пускай сам определяется, хочет он стать олимпийским чемпионом или успешным ученым. Посмотрите, как сегодня в мире развивается студенческий спорт! Он дает возможность одновременно получать профессию и стоять на пьедестале почета. Атлет может в 30 лет получить травму и попрощаться со спортом навсегда, но у него будет специальность.





– Как вы оцениваете вклад профсоюзов в развитие спорта и физической культуры в нашей стране?





– Вклад Федерации профсоюзов Беларуси в спорт огромен. Возьмем только цифры. На последней летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из 9 завоеванных белорусскими атлетами наград – 4 на счету представителей профсоюзного спорта. Многие дети постигают азы физвоспитания именно в спортивных школах профсоюзов. Сегодня в стране их 112, а подготовку в них проходят 44 тысячи ребят. Отрадно, что упор делается и на развитие детско-юношеского спорта в селах и агрогородках. Ежегодно спортшколы профсоюзов передают в высшее звено подготовки около 500 спортсменов. Сегодня каждый четвертый атлет, зачисленный в национальные команды и сборные Беларуси, – их представитель. Это достойные цифры. И огромное спасибо за такую поддержку.





– Вся страна с нетерпением ждет открытия Евроигр-2019 в Минске. Расскажите, как идет подготовка к ним и как оценивают иностранные специалисты наши возможности?





– Представители дирекции Европейских игр и другие иностранные эксперты дают высокую оценку и уровню материально-технической базы спортивных объектов, и специалистам, которые там работают. Подготовка к мероприятию идет полным ходом, по плану и без суеты. Примерно через месяц будем вводить стадион «Динамо». Степень его готовности – 90–95%. Уверен, что Евроигры-2019 мы примем достойно. – На совещании по зимним видам спорта Президент сказал, что мы должны сохранить Беларусь как зимнюю спортивную страну, и анонсировал новые стройки. – Для того чтобы наши спортсмены – и лыжники, и биатлонисты – имели возможность заниматься в любую пору года, планируется возвести два объекта закрытого типа: один в Минске, другой в Раубичах. Это так называемые «трубы», где снежно и морозно будет круглый год. Сейчас они на этапе проектирования. Параллельно выбираем организации, которые будут заниматься воплощением идеи. К слову, накануне мы знакомились с типовыми объектами в России и Финляндии.





– На какие виды спорта сегодня делается ставка?





– Правильнее говорить не о ставках, а о перспективах. Например, в зимних видах, конечно, мы рассчитываем на медали в биатлоне, фристайле, возможно, конькобежном спорте, который интенсивно развивается. Словом, есть виды, где перспектива завоевания наград более вероятна, в некоторых – пока нет. Но ведь завтра может появиться спортсмен, который покажет великолепные результаты, к примеру, в сноуборде. Или тренер вырастит плеяду талантливых сноубордистов. И этот вид станет перспективным для страны, государство будет его поддерживать и вкладывать деньги. А если, как у лыжников, есть определенные проблемы в подготовке, то сначала надо научиться бегать дома, а потом ездить на международные соревнования. Среди перспективных летних видов – традиционно гребля, легкая атлетика, художественная гимнастика, все виды борьбы, тяжелая атлетика, акробатика. Но сейчас очевидны и успехи в боксе, развивается спортивная гимнастика. У нас работает немало хороших тренеров и спортсменов, которые любят свое дело и свою страну, идут к цели. Уверен, у нас хорошие перспективы – и результат будет.

– У всех на устах провальный сезон белорусской сборной по хоккею на чемпионате мира в Дании. Каково ваше мнение о выступлении команды и как вернуть отечественный хоккей в мировую элиту?





– В одном из своих первых интервью, говоря о хоккее, я поделился, что испытываю большую тревогу за выступление нашей команды на чемпионате. Для того, чтобы сборная была сильной, наши игроки должны быть в первых пятерках сильнейших команд Континентальной хоккейной лиги. А фактически сегодня они на льду проводят минимальное время, потому что не на лидирующих позициях в командах. А сколько наших хоккеистов сегодня выступает в Национальной хоккейной лиге? Ни одного! Значит, они там не очень-то и востребованы, а уровень их мастерства невысок. Для сравнения: сколько шведов, финнов, россиян играет в НХЛ? Они же могут там по несколько команд создать. У нас, к сожалению, такой конкуренции среди спортсменов нет. Хоккей любят в нашей стране, этому виду уделяется огромное внимание, но надежды на успешное выступление на международных соревнованиях, увы, не оправдываются. И совершенно справедлива критика как со стороны главы государства, так и со стороны народа. Конечно, обидно, что пришли к такому результату, но имеем то, что имеем. И сказать сегодня, что завтра наша сборная заиграет по-другому, если, к примеру, придет другой тренер, сложно. На мой взгляд, ставку надо делать на молодых. Причем на юниоров. И необходимо создавать конкурентную среду, чтобы за возможность попасть в сборную хоккеисты боролись.





– Безусловно, новость № 1 последних дней – это назначение легендарного Диего Марадоны на должность председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест».





– Уверен, поначалу лишь единицы поверили в то, что эта информация – правда. Марадона – один из величайших спортсменов в истории, лучший футболист ХХ века. Конечно, это имя вызывает ажиотаж. И для Бреста, и для всей Беларуси это большое и важное событие. Оно, безусловно, привлечет дополнительное внимание к городу над Бугом, нашей стране, белорусскому футболу. Разве это плохо? Надеюсь, его назначение положительно повлияет на результаты клуба.





– О вас говорят как о самом спортивном министре и подчеркивают, что спорт для вас не только работа, но и образ жизни. Какие виды предпочитаете?





– Спорт для меня – это источник энергии. Не позанимался, не побегал – чувствую, что чего-то не хватает. Как говорил Сократ, хочешь быть умным – бегай, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай. В школе я занимался легкой атлетикой и футболом. Но поступил в военное училище. Играю в волейбол, баскетбол, настольный теннис, русский бильярд, люблю кататься на лыжах и коньках. В моей жизни всегда было очень много спорта, и как оказалось, это увлечение стало судьбоносным.







