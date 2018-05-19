Щербицким заинтересовался «Милан». Так ли он хорош?

Издание отмечает, что если дело дойдет до трансфера, «россонери» готовы заплатить 3 миллиона евро. Кроме того, следят за белорусским вратарем еще «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Правда, стоит сделать поправку на то, что Calciomercato – не самое авторитетное СМИ в Италии. В основном оно собирает слухи, которые есть в итальянском футболе про трансферы, и иногда делится собственными инсайдами. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Чем же Денис Щербицкий привлек внимание европейских грандов?

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22-летний вратарь проводит второй полноценный сезон во взрослом футболе. Перед прошлым чемпионатом, по словам тогдашнего тренера вратарей Андрея Дрозда, у БАТЭ было три равных голкипера – Щербицкий, Веремко и Чичкан, которые играли по очереди. Постепенно Щербицкий вытеснил конкурентов и стал первым номером чемпионов. Всего в сезоне Денис провел 20 сухих матчей из 43-х (включая квалификацию «молодежки») и был признан лучшим голкипером чемпионата, пишет tribuna.com

Действовал вратарь уверенно, но нестабильно. В течение нескольких дней мог сделать как фантастическое спасение, так и фантастический привоз.

– Денис обладает габаритами современного вратаря. И при таком росте он быстрый и подвижный, смелый и решительный. Его конек – игра на выходах. Он идет на мяч и не боится. Не все вратари в нашем чемпионате доходят до линии штрафной, а Денис вылетает без сомнений и смело. Да, иногда до мяча добирается с трудом, но выходит решительно. Хотелось бы, чтобы он улучшил игру ногами. По сезону он наладил взаимодействие с игроками и при передаче назад, и при вводе мяча от ворот. Но если еще усовершенствует – будет вообще супер, – характеризовал подопечного Дрозд.









Нынешний год пока складывается для Щербицкого очень хорошо. После небольшой пробуксовки на старте (Денис пропустил 4 гола в 3 матчах), он собрался и выдал мощную серию – в последующих 10 встречах голкипер пропустил всего раз. Пробить кипера смог лучший снайпер чемпионата Евгений Шикавка только в пятом туре чемпионата.

Щербицкий действует здорово и регулярно спасает команду. О прошлогодних ляпах никто не вспоминает.

Сервис InStat с индексом 257 считает его лучшим игроком чемпионата страны. В семи матчах Щербицкий отбил 24 удара из 25 – коэффициент надежности 0,96. Борисовчанин безупречно играет на выходах (все 19 попыток оказались успешными) и здорово действует ногами. В среднем он выполняет около 20 конструктивных передач за игру, большинство из которых оказываются точными.

Специалисты, которые довольно часто общаются со Щербицким, рассказывают, что вратарь здорово прибавил в психологии. Он раскрепостился, стал увереннее в себе и возмужал. За счет этого возросло и качество игры.

– Денис отыграл весь прошлый сезон и получил солидную игровую практику. В его действиях добавилось уверенности. Именно это в большей степени поспособствовало его прорыву, – говорит тренер вратарей молодежной сборной Александр Сулима. – Особенно хочу отметить прогресс в качестве передач. Заметил это во время подготовки к игре против Сан-Марино. Он здорово прибавил. Для такого большого вратаря (рост Щербицкого 199 см – Tribuna.com) это очень хорошо.

– Денис очень уверенно играет в воротах. И очень активно, – делится мнением тренер «националки» Андрей Сацункевич. – Он не стоит на линии, не привязан к ней, а действует на грани, поднимается высоко. От этого иногда и случаются ошибки, но в этом году действует уверенно. Это вселяет спокойствие в защитников. И знаете, какой еще момент показательный. БАТЭ–такая команда, где у вратаря не так много работы, но необходимо спасать, когда соперник создает свой один момент. И Щербицкий не теряет концентрации и может собраться в нужный момент.

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Если трансфер произойдет, а по разговорам, интерес действительно серьезный, Щербицкий может стать вторым действующим белорусским вратарем в Европе после Сергея Черника. Впрочем, у уроженца Гродно во Франции пока не очень получается. Голкипер мало играет за «Нанси», который еле спасся от вылета из Лиги 2, и может покинуть клуб.





Многие наши легионеры рассказывают, что в Европе сложно заиграть без знания языка. Об этом говорил и Александр Глеб, и Егор Филипенко.

Даже такой полиглот как Черник (владеет несколькими языками), испытывал некоторые трудности в общении. А Щербицкий, как говорят в БАТЭ, лишь немного владеет английским. Но то, как он схватывает он проглатывает новую информацию тренировках, говорит о том, что проблем с изучением языка не будет.

Сулима же выделяет еще одну черту, без которой нашим на Западе (да и на Востоке) иногда бывает трудно.

– Читали недавнее интервью Зинченко? Главное умение–терпеть. Перестраиваться сложно. Здесь ты на коне, уверен в собственных силах, в доску свой в раздевалке, а потом – оп, и появляешься в другой среде, где незнакомый коллектив, обстановка и язык, которого те знаешь. Чтобы выбраться, надо терпеть и учить язык. Если умеешь терпеть – все получится.

– Денис умеет?

– Ну, пресса же его критиковала за ошибки в прошлом году, а он перетерпел и стал еще лучше. Значит, есть стержень. Потенциал у парня большой. Его антропометрия соответствует тому, чтобы заиграть в топ-клубе.