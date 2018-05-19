Екатерина Галкина. Фото: БЕЛТА

Наиболее высокого результата белоруска добилась в упражнении с мячом, завоевав первое место — 19,200 балла. Ей удалось опередить одного из лидеров сезона россиянку Арину Аверину — 18,850, которая заняла второе место.





В упражнении с обручем Аверина стала первой, а Галкина, получив от судей 18,150 балла, заняла третье место.





В индивидуальных упражнениях в Холоне выступала и белоруска Юлия Евчик, лучший результат которой — четвертые места в упражнениях с булавами и лентой.





В соревнованиях среди юниорок бронзовым призером в упражнении с мячом стала Яна Стрига.









В ходе сезона белорусских гимнасток ожидают июньский чемпионат Европы в Гвадалахаре и сентябрьский чемпионат мира в Софии.



