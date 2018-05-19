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Екатерина Галкина завоевала две медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Израиле

Белоруска Екатерина Галкина завоевала две медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском Холоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Екатерина Галкина. Фото: БЕЛТА
Наиболее высокого результата белоруска добилась в упражнении с мячом, завоевав первое место — 19,200 балла. Ей удалось опередить одного из лидеров сезона россиянку Арину Аверину — 18,850, которая заняла второе место.

В упражнении с обручем Аверина стала первой, а Галкина, получив от судей 18,150 балла, заняла третье место.

В индивидуальных упражнениях в Холоне выступала и белоруска Юлия Евчик, лучший результат которой — четвертые места в упражнениях с булавами и лентой.

В соревнованиях среди юниорок бронзовым призером в упражнении с мячом стала Яна Стрига.


В ходе сезона белорусских гимнасток ожидают июньский чемпионат Европы в Гвадалахаре и сентябрьский чемпионат мира в Софии.


10:24 19/05/2018






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