Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

"Ночь музеев": теннисные кеды Лукашенко, купальник Черкашиной показали в НОК

Впервые белорусский НОК впервые присоединился к акции "Ночь музеев" и провел по своим залам четыре экскурсии.

 Помогали экскурсоводам известные белорусские спортсмены, чьи памятные вещи хранятся в штаб-квартире комитета. Например, Любовь Черкашина рассказала, что ее купальник, в котором она взяла третье место на Олимпиаде в Лондоне, стоил 1500 долларов. 

"Обычно купальники после выступлений отдаются по наследству, другим спортсменам. Но мне было жалко его отдавать. Поэтому он хранится здесь и, как мне кажется, приносит больше пользы", – призналась гимнастка. 

Зрителям показали топ-10 эксклюзивных экспонатов НОК.
 
видео sputnik.by
К ним отнесли оливковый венок чемпионки Олимпиады в 2004 году в беге Юлии Нестеренко и экипировку известной биатлонистки Дарьи Домрачевой. Кстати, поклонники Домрачевой также могли увидеть ее архивное фото 8-летней давности. На нем еще юная спортсменка получает специальный приз МОК. 

Интересно зрителям было посмотреть и на личные вещи президента Александра Лукашенко: хоккейную клюшку, теннисную футболку, кеды. 


Всего в экскурсиях приняли участие 160 зрителей, сообщает sputnik.by


07:56 19/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё