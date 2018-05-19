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Бегунья Алина Талай победила на международном турнире в Манчестере

Ведущая белорусская бегунья Алина Талай победила на международном турнире Great City Games в английском Манчестере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В забеге на 100 м с барьерами она показала результат 12,74 сек. Второе место заняла Изабель Педерсен из Норвегии - 13,03 сек., а замкнула тройку призеров британка Алисия Баррет - 13,42 сек. 

Результат в Манчестере - один из лучших в стартовавшем летнем сезоне. Более высокий результат из белорусских барьеристок показала Эльвира Герман, которая 13 мая во французском Монжероне пробежала за 12,73 секунды.
06:47 19/05/2018






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