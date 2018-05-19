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Сергей Канашиц: «Если Льюис менял вратарей по ходу матчей, то почему его самого не могли заменить в разгар турнира?»

Редактор спортивного отдела газеты «СБ. Беларусь сегодня» Сергей Канашиц считает, что отставка Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси во время ЧМ-2018 была оправданным шагом.

«Если Льюис менял вратарей по ходу матчей, то почему его самого не могли заменить в разгар турнира? Мне кажется, не я один подумал в тот момент: давно пора! Ведь, по сути, Льюису удался лишь один турнир за все годы его тренерства в Беларуси – чемпионат мира – 2015 в Остраве. Я и сам тогда пребывал в эйфории. Но сегодня мы можем сказать, что наша сборная действовала тогда на эмоциональном «бензине» домашнего первенства 2014 года.

В Остраве к тому же помимо положительных моментов были еще и разгромы от канадцев и россиян – 0:9 и 0:8. Чем не предвестник будущей беды? Два ужасных чемпионата мира 2016 и 2017 годов, позорное поражение от венгров, поражение от словенцев в квалификации Олимпиады… Это все ударный труд Льюиса. Так с какой стати он должен был остаться у руля? Чтобы окончательно уничтожить сборную?» – недоумевает Канашиц. 
07:23 19/05/2018






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