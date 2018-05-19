— С нашей стороны приготовления к матчу проходят сугубо хозяйственные. Красим, наводим марафет, за полем ухаживаем — прокалываем, подкармливаем, поливаем. Стадион вовсю брендируется. Тот тут, то там вешаем баннеры. Напротив центральной трибуны — логотипы команд. В общем, уже видно, что здесь пройдет финал Кубка.





— Ажиотаж в городе ощущается?





— Особенно — по спросу на билеты. Болельщики в возрасте возмущаются, почему для продажи в кассы изначально не выделили хотя бы пятьсот билетов. Все-таки пожилым бывает трудно купить их в интернете.





— В воскресенье «Днепр» в чемпионате примет «Минск». Выдержит газон матчи два дня подряд?





— Мы и не такое выдерживали. В октябре было пять игр за девять дней! Так что даже не сомневаюсь — все будет хорошо. Даже если дополнительное время назначат. И даже если дождь пойдет.





— Козырек над западной трибуной, сломанный стихией несколько лет назад, так и не восстановили?



