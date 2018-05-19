Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Директор стадиона в Могилеве: «Козырек развалило бураном несколько лет назад. Чтобы появился, городу нужно найти деньги»

Директор могилевского стадиона «Спартак» Валерий Чернов рассказал, как арену готовят к финальному матчу Кубка Беларуси.

— С нашей стороны приготовления к матчу проходят сугубо хозяйственные. Красим, наводим марафет, за полем ухаживаем — прокалываем, подкармливаем, поливаем. Стадион вовсю брендируется. Тот тут, то там вешаем баннеры. Напротив центральной трибуны — логотипы команд. В общем, уже видно, что здесь пройдет финал Кубка.

— Ажиотаж в городе ощущается?

— Особенно — по спросу на билеты. Болельщики в возрасте возмущаются, почему для продажи в кассы изначально не выделили хотя бы пятьсот билетов. Все-таки пожилым бывает трудно купить их в интернете.

— В воскресенье «Днепр» в чемпионате примет «Минск». Выдержит газон матчи два дня подряд?

— Мы и не такое выдерживали. В октябре было пять игр за девять дней! Так что даже не сомневаюсь — все будет хорошо. Даже если дополнительное время назначат. И даже если дождь пойдет.

— Козырек над западной трибуной, сломанный стихией несколько лет назад, так и не восстановили?

— Развалило его тогда бураном. Навеса с тех пор нет. Чтобы появился, городу нужно найти деньги. И руководство Могилева это понимает. Но, видимо, не все так просто, – сказал by.tribuna.com Чернов.

08:20 19/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё