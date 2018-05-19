Директор стадиона в Могилеве: «Козырек развалило бураном несколько лет назад. Чтобы появился, городу нужно найти деньги»
Директор могилевского стадиона «Спартак» Валерий Чернов рассказал, как арену готовят к финальному матчу Кубка Беларуси.
— С нашей стороны приготовления к матчу проходят сугубо хозяйственные. Красим, наводим марафет, за полем ухаживаем — прокалываем, подкармливаем, поливаем. Стадион вовсю брендируется. Тот тут, то там вешаем баннеры. Напротив центральной трибуны — логотипы команд. В общем, уже видно, что здесь пройдет финал Кубка.
— Ажиотаж в городе ощущается?
— Особенно — по спросу на билеты. Болельщики в возрасте возмущаются, почему для продажи в кассы изначально не выделили хотя бы пятьсот билетов. Все-таки пожилым бывает трудно купить их в интернете.
— В воскресенье «Днепр» в чемпионате примет «Минск». Выдержит газон матчи два дня подряд?
— Мы и не такое выдерживали. В октябре было пять игр за девять дней! Так что даже не сомневаюсь — все будет хорошо. Даже если дополнительное время назначат. И даже если дождь пойдет.
— Козырек над западной трибуной, сломанный стихией несколько лет назад, так и не восстановили?
— Развалило его тогда бураном. Навеса с тех пор нет. Чтобы появился, городу нужно найти деньги. И руководство Могилева это понимает. Но, видимо, не все так просто, – сказал by.tribuna.com Чернов.
08:20 19/05/2018
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