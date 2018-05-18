Ему можно будет задать любые параметры — даже манеру бега лучших конькобежцев мира.





Как рассказали dev.by разработчики, приложение позволит спортсмену и тренеру следить за частотой сердечного ритма, оценивать скорость — свою и соперников. А также записывать и анализировать перемещения по треку, корректируя в процессе технику бега.





Ошибки: сначала сделали робота, который бежал по льду, как легкоатлет

Идея сделать приложение с виртуальным противником пришла в голову Николаю Ананьеву и Алексею Хатылёву, руководителям «Минск-Арены», когда ребята показывали им очки на основе Windows Mixed Reality. Те сразу предложили сделать демо-модель, консультируясь с группой спортсменов и тренеров.





Первая версия AR-приложения понравилась — однако многое пришлось переделывать.





— Наша команда была плохо знакома со спецификой этого спорта, — рассказывает Сергей Дик. — Мы вообще не очень хорошо понимали, что хотят увидеть спортсмены. В итоге сделали робота, который бежал по льду. Причём даже не коньковым шагом, а обычным: как легкоатлет. Сейчас и самим смешно.





Со временем стало понятно: спортсмены хотят видеть перед собой противника, желательно человека, а не робота. В идеале — с определённой манерой бега. Кроме этого, им нужны перед глазами параметры — как соперника, так и свои: скорость, частота сердечных сокращений. А также таблица лидеров.





По словам Дмитрия Дубинина, сейчас программа предлагает одного виртуального соперника — китайского спортсмена. Разработчики не без удовольствия отмечают, что уровень его отрисовки более чем реалистичный, хорошо проработано лицо. В будущем появятся и другие спортсмены.





Сергей (слева) и Дмитрий





— Тогда белорусские конькобежцы смогут выступать против чемпионов мира или страны. Или соревноваться с самими собой — в программу могут быть заложены их личные рекорды. Виртуальный противник будет двигаться по определённым координатам, в своей уникальной манере.





Также программисты намерены заложить ещё один режим тренировок — масс-старт.





Чего хотят тренеры: отслеживать движение вдоль синей линии

На первом этапе они долго обсуждали со спортсменами и тренерами ожидания от технологии.





— Конькобежец движется по определённому радиусу — синей линии, — рассказывают ребята. — Вот в чём проблема: скорость спортсмена во время движения достигает 60-70 км/ч. В результате он не видит, как близко подходит к линии. Конькобежцу может казаться, что он бежит хорошо, но на самом деле он на 10 см отстаёт от синей линии. Так на дистанции 5 км он «набегает» лишний круг. Сейчас тренер никак не может отследить это, кроме как визуально. Поэтому он бегает по кругу за спортсменом и кричит ему: «Ближе!» или «Дальше!»





По словам разработчиков, технология позволит тренеру отслеживать перемещение своего подопечного по треку. Корректировать его движения можно будет через встроенный в очки голосовой передатчик.





Пока самочувствие спортсменов отслеживается только с помощью датчиков сердечного ритма. Не исключено, что в будущем они будут использовать другие портативные датчики.





Илья Сугак





Чего хотят спортсмены: угнаться за Свеном Крамером

С тренерами понятно, а чего ждут от технологии спортсмены? Разработчики говорят, что конькобежцам интересно соревноваться с теми, кто лучше их.





— Титулованные спортсмены, такие как Марина Зуева или Игнат Головатюк, на голову выше всех, с кем они тренируются сегодня. Вы и сами представляете, как сложно развиваться в такой атмосфере, когда нет равного тебе. Поэтому им нужен виртуальный лидер, которому можно задать любые параметры: и он всегда будет сильнее, лучше. Надев очки, именитые спортсмены смогут выступать на дистанции 500 м против Свена Крамера, соревноваться каждый день со звёздами конькобежного спорта, — говорит Сергей Дик.





Это самое важное, чего ждут конькобежцы от приложения. Также они хотят видеть, кто с какой скоростью бежит. Эта информация выводится на экран: справа — скорость конкурентов, слева — собственная скорость, сверху — пульс.





— Сегодня конькобежцы используют часы Polar, — добавляет Сергей. — Но если вы видели, как бегут спортсмены, то замечали: большую часть времени они держат одну руку за спиной, а второй подгоняют себя. Чтобы проверить пульс, конькобежцам приходится доставать руку из-за спины и отвлекаться. Наша технология удобней.





Проблема: очки не умеют «считывать» лёд

Рассказывая о трудностях во время работы над приложением, ребята не скрывают: больше всего проблем возникло «из-за льда».





— Мы даже общались с техподдержкой Microsoft — с теми специалистами, которые и занимались разработкой очков, — рассказывает Дмитрий. — Основная проблема заключалась в том, что, сканируя помещение, очки неправильно воспринимали лёд и стекло. Так, проехав по кругу и просканировав стадион, мы не раз получали вместо круга «спираль»: все отблески и блики на льду очки «читали» как перепады высоты и препятствия.





Пришлось внедрять свою технологию позиционирования, чтобы можно было использовать её в дополнение к разработке Microsoft.





Многое, по словам разработчиков, ещё предстоит сделать. Например, отрисовать всех спортсменов, которые заинтересуют белорусских конькобежцев. Это не так просто: чтобы задать виртуальным противникам движения именитых спортсменов, необходимо будет связаться с федерациями других стран и запросить 3D-модели.





— Это реально: в этом заинтересованы и сами знаменитые конькобежцы, ведь в приложении они будут представлены в форме своего клуба, на которой будет размещена реклама. Однако переговоры и сама отрисовка потребуют времени.





Ещё разработчикам предстоит монтаж системы позиционирования на стадионе в «Минск-Арене»: работы запланированы на июнь. В течение месяца им предстоит установить множество специализированных датчиков. После этого технология будет доступна для спортсменов по всему стадиону 24/7. Пока же разработка используется с локальным позиционированием: в офисе либо на каких-то отдельных участках «Минск-Арены».





Заинтересует ли разработка хоккеистов?

Сергей, Дмитрий и Илья работают пока только с Белорусским союзом конькобежцев. Но у них есть мысли, чем технология могла бы быть полезна, например, хоккеистам.





— Для хоккея можно реализовать отработку прохождения защитника: виртуальный соперник совершает какие-то движения, задаваемые вручную, — а игрок должен обогнуть его, не цепляя. Тогда манёвр будет засчитан. В перспективе сюда можно подключать даже ИИ.





По этому же принципу можно реализовать отработку попадания в ворота. Если шайба цепляет виртуального вратаря, значит, что он её отбил. Не цепляет — игрок забил гол.





У разработчиков большие планы: в ноябре начнётся период тестирования приложения, в течение года ребята будут собирать и анализировать данные. После они планируют внедрить в свою технологию искусственный интеллект.





Идут переговоры об интеграции смарт-очков в шлемы для конькобежцев

Как отмечает Сергей Дик, их решение не имеет аналогов.





— В 2014 году именитый теннисист Роджер Федерер посетил офис Google, примерил смарт-очки и сыграл в них в партию с виртуальным противником. В качестве соперника выступил спортсмен из Швеции Стефан Эдберг. Однако с тех пор сообщений о применении AR-технологий в спорте больше не появлялось.





По словам разработчиков, ведутся разговоры о том, что смарт-очки будут востребованы тренерами в американском футболе. Наставники хотят отслеживать с их помощью игроков — скорость и физические параметры каждого спортсмена.





Сейчас идут переговоры с компанией-производителем снаряжения о том, чтобы интегрировать смарт-очки в шлемы для конькобежцев. Это позволит спортсменам использовать технологию в том числе во время соревнований.









— Также планы на перспективу — убедить ICU (International Skating Union — прим. dev.by), что данная технология может быть полезна для спортсменов, а значит, её стоит внести в регламент. Потому что сегодня применение любых технических средств, не установленных регламентом, ведёт к дисквалификации спортсмена.





Разработчики оговариваются, что во время соревнований виртуальный соперник будет отключён: спортсмены смогут лишь отслеживать на экране свои параметры и видеть таблицу лидеров.



