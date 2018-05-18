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Белоруска Светлана Гринкевич будет делегатом УЕФА на финале женской Лиги чемпионов

Белоруска Светлана Гринкевич будет делегатом УЕФА на финальном матче женской Лиги чемпионов, в котором 24 мая в Киеве встретятся футболистки немецкого "Вольфсбурга" и французского "Лиона", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".


Светлана Гринкевич является главным специалистом международно-правового департамента АБФФ. Делегатом УЕФА белоруска стала в 2009 году и с тех пор работала на матчах самых престижных турниров - Лиги чемпионов, Лиги Европы, а в 2016 году оказалась первой в истории женщиной, которая была делегатом на играх мужского чемпионата Европы. Предстоящий финал женской Лиги чемпионов пройдет 24 мая в украинской столице на стадионе имени Валерия Лобановского. 


Главным судьей решающего поединка назначена чешка Яна Адамкова, ее ассистентами будут англичанка Шиан Мэсси и Саня Роджак-Каршич из Хорватии. Вслед за женским финалом Киев примет главный матч мужской Лиги чемпионов между испанским "Реалом" из Мадрида и английским "Ливерпулем". Эта встреча состоится 26 мая на поле стадиона "Олимпийский".


19:02 18/05/2018






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