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Марадона вправе пригласить в брестское «Динамо» 5 помощников

Стали известны условия трехлетнего соглашения между брестским «Динамо» и новым председателем правления клуба Диего Марадоной.

Как сообщает La Nacion, по условиям соглашения, менеджер может пригласить в клуб еще пять помощников.

Добавим, что ранее представители брестского клуба опровергли сообщения о том, что Марадона будет главным тренером или совмещать должность председателя правления клуба и тренера первой команды. Сообщалось о том, что Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестского «Динамо».

Tribuna
18:07 18/05/2018






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