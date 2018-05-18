Марадона вправе пригласить в брестское «Динамо» 5 помощников

Как сообщает La Nacion, по условиям соглашения, менеджер может пригласить в клуб еще пять помощников.





Добавим, что ранее представители брестского клуба опровергли сообщения о том, что Марадона будет главным тренером или совмещать должность председателя правления клуба и тренера первой команды. Сообщалось о том, что Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестского «Динамо».



