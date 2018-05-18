Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion





Напомним, что Марадона подписал трехлетний контракт с белорусским клубом и вступил в должность председателя правления. Он будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. 57-летний специалист приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.





Близкие к Марадоне источники опасаются, что решающим может оказаться именно перепад температур. После семи лет, проведенных в Дубае, Диего решил обосноваться в Минске, где зимой столбик термометра падает сильно ниже нуля.









"Диего собирается перейти с 40 градусов в Дубае до минус 40 в Беларуси, а это будет не так просто", - цитирует издание свой источник.

Несмотря на это, Марадона полон решимости принять новый вызов. Тем более что с брестским "Динамо" он подписал "лучший контракт своей жизни". Если он выдержит холода, то получит за свои труды 20 млн долларов США.

После семи игр чемпионата Беларуси "Динамо-Брест" идет на шестом месте в турнирной таблице. В настоящее время команду возглавляет белорусский специалист Сергей Ковальчук.



