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Белорусский художник разрисовал матрешку в виде Марадоны

Белорусский художник Михаил Гулин разрисовал матрешку в виде Диего Марадоны.

Гулин говорит, что занялся изготовлением кукол на футбольную тему еще неделю назад, так как «чемпионат мира 2018 уже близко». И на тебе, знаменитого аргентинца позвали в «Динамо-Брест», пишет "Наша Нива".

«А говорят — нет пророка, — комментирует Гулин. — Как сказал мой армянский друг: «В это трудно поверить. Это, как у нас Пашинян — премьер министр». К чему это? Купляйце беларускае! В наборе: Диего Марадонна, Висенте дель Боске, Хосеп Гвардиола, Жозе Моуриньо и рефери FIFA».

16:55 18/05/2018






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