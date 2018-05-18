Белорусский художник разрисовал матрешку в виде Марадоны

Гулин говорит, что занялся изготовлением кукол на футбольную тему еще неделю назад, так как «чемпионат мира 2018 уже близко». И на тебе, знаменитого аргентинца позвали в «Динамо-Брест», пишет "Наша Нива"





«А говорят — нет пророка, — комментирует Гулин. — Как сказал мой армянский друг: «В это трудно поверить. Это, как у нас Пашинян — премьер министр». К чему это? Купляйце беларускае! В наборе: Диего Марадонна, Висенте дель Боске, Хосеп Гвардиола, Жозе Моуриньо и рефери FIFA».



