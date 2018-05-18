Деменцевич был единственным членом исполкома, который проголосовал против назначения Вергейчика генсеком АБФФ
По информации Tribuna.com, генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич стал единственным членом исполкома, который проголосовал против назначения Юрия Вергейчика на пост генерального секретаря АБФФ.
По информации еще одного источника, Деменцевич проголосовал не против, а воздержался.
Однако это не повлияло на исход голосования и Вергейчик был утвержден в должности большинством голосов.
Напомним, заседание исполкома по данному вопросу состоялось 4 мая.
Ранее Юрий Вергейчик с 2010 года был директором «Шахтера». До этого с 2002 года был главным тренером солигорской команды.
16:26 18/05/2018
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