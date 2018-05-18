По информации еще одного источника, Деменцевич проголосовал не против, а воздержался.





Однако это не повлияло на исход голосования и Вергейчик был утвержден в должности большинством голосов.





Напомним, заседание исполкома по данному вопросу состоялось 4 мая.





Ранее Юрий Вергейчик с 2010 года был директором «Шахтера». До этого с 2002 года был главным тренером солигорской команды.