ИГИЛ угрожает убить Месси и Роналду

Как передает Oxu.Az , об этом сообщает испанское издание AS.





На плакате изображены боевики, обезглавливающие лидеров сборных Аргентины и Португалии. Подпись гласит «Победа будет наша».





Издание отмечает, что террористы угрожают терактами во время чемпионата мира по футболу, который вскоре стартует в России.