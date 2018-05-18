ИГИЛ угрожает убить Месси и Роналду
Террористическая группировка ИГИЛ распространила плакат, в котором угрожает главным звездам мирового футбола - Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает испанское издание AS.
На плакате изображены боевики, обезглавливающие лидеров сборных Аргентины и Португалии. Подпись гласит «Победа будет наша».
Издание отмечает, что террористы угрожают терактами во время чемпионата мира по футболу, который вскоре стартует в России.
13:01 18/05/2018
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