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ИГИЛ угрожает убить Месси и Роналду

Террористическая группировка ИГИЛ распространила плакат, в котором угрожает главным звездам мирового футбола - Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

ИГИЛ угрожает убить Месси и Роналду
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает испанское издание AS.

На плакате изображены боевики, обезглавливающие лидеров сборных Аргентины и Португалии. Подпись гласит «Победа будет наша».

Издание отмечает, что террористы угрожают терактами во время чемпионата мира по футболу, который вскоре стартует в России.

13:01 18/05/2018






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