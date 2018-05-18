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Amnesty International призвала политиков не ездить на ЧМ в Россию

Правозащитная организация Amnesty International предостерегает мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях, сообщает DW.

На фоне массовых ограничений свободы печати, слова и собраний в России, аннексии украинской территории и причастности России к нарушениям международного права в Сирии каждый политик должен серьезно задуматься о том, где и когда ему следует находиться, заявил генеральный секретарь германского филиала Amnesty International Маркус Бееко в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, обнародованном в пятницу, 18 мая.


Бееко не дал прямого ответа на конкретный вопрос о том, следует ли ехать на ЧМ канцлеру ФРГ Ангеле Меркель или федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Однако он напомнил, что правительства разных стран традиционно используют спортивные состязания для того, чтобы предстать в выгодном свете и продемонстрировать свое величие, силу и всемирное признание на внутриполитической арене.

"Политикам следует серьезно задуматься над этим", - подчеркнул глава германского филиала Amnesty International.

Финальная часть Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

12:29 18/05/2018






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