Ради самопиара Марадоне в Бресте сдадут элитное жилье бесплатно?

Коллаж из одкрытых источников

Эксперты уверены, что у легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны не будет особых проблем с поиском особняка в Бресте.





Марадона подписал соглашение о том, что станет председателем правления футбольного клуба "Динами-Брест". Контракт рассчитан на три года. После Чемпионата мира в России 58-летний аргентинец приедет в Беларусь.





"Стоимость двухэтажного современного особняка со спортивным залом в черте Бреста или совсем рядом с городом — от 300 тысяч долларов. Аренда такого дома — 3-4-5 тысяч в месяц", — сообщил Sputnik в среду сотрудник агентства недвижимости "БугРиэлт" Дмитрий Сергеев, который оказался еще и футбольным болельщиком, отвечая на вопрос о том, сложно ли будет найти соответствующее жилье для Марадоны.





Самопиар за счет Марадоны

Сергеев также отметил, что агентам в сфере недвижимости, конечно, придется потрудиться, но варианты есть.





"Не каждый день в Брест приезжает поработать и пожить звезда такого уровня. Но я не исключаю того, что найдутся владельцы соответствующей недвижимости, которые в целях самопиара сдадут Марадоне дом бесплатно", — сказал Сергеев, добавив, что потом это жилье — Дом Марадоны — взлетит в цене.





Собеседник Sputnik также отметил, что если рассматривать вариант покупки недвижимости соответствующего уровня, то это будут дома стоимостью в 300-400-500 тысяч долларов. Это те дома, в строительство которых было вложено два-три миллиона долларов, пояснил риелтор.





"В Бресте есть дорогая недвижимость, наш город второй после Минска по уровню цен и по уровню недвижимости", — сказал Сергеев.





Оптимальный вариант

Отвечая на вопрос Sputnik, риелтор сказал, что это дом площадью 250-300 квадратных метров, современной постройки — не позднее 2010-2012 годов, в нем есть сауна, спортзал, пять спален, кухня, гостиная, бассейн, летние и гостевые постройки. Вместе с тем он отметил, что "по большому счету, дом со спортзалом для Бреста все-таки редкость. Дома, построенные до 2005 года, все практически без спортзалов".





По словам Сергеева, современные коттеджные постройки — это дома в два этажа, редко в три, с учетом цокольного.





Фанаты Марадоны

В свою очередь эксперты, знакомые с ситуацией, высказали мнение о том, что "городские власти вытянутся в ниточку, но постараются найти приемлемый вариант для легендарного Марадоны".





"Я уверен, что среди чиновников есть футбольные фанаты и фанатки, которые в 80-е годы прошлого века были поклонниками Марадоны и вешали на стенку, как икону, его фото из зарубежного журнала", — сказал эксперт.



