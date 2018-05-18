На аттестации сборной Беларуси в минспорта утвержден список команды, в который включены Домрачева и Скардино





"Я общался с Дашей и понимаю ее как человека и как спортсмена, который сделал очень много для мирового биатлона. И я ее понимаю как маму. У нее растет маленький ребенок.





Она в душе — победитель. Она не может себе позволить быть вторым номером и работать спустя рукава. А воспитание ребенка занимает достаточно много времени. Но это ее выбор.





Какое она решение примет, так и будет. Мы же на это решение повлиять не можем. Мы надеемся, что Даша останется и будет трудиться в составе национальной команды. Мы верим в это, но как будет — так будет", — заявил министр в эфире канала "Беларусь 1".



