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Министр спорта Беларуси: какое Домрачева решение примет, так и будет. Мы же на это повлиять не можем

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук рассказал о встрече с четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой в ожидании ее решения по поводу дальнейшей карьеры.

На аттестации сборной Беларуси в минспорта утвержден список команды, в который включены Домрачева и Скардино 

"Я общался с Дашей и понимаю ее как человека и как спортсмена, который сделал очень много для мирового биатлона. И я ее понимаю как маму. У нее растет маленький ребенок. 

Она в душе — победитель. Она не может себе позволить быть вторым номером и работать спустя рукава. А воспитание ребенка занимает достаточно много времени. Но это ее выбор. 

Какое она решение примет, так и будет. Мы же на это решение повлиять не можем. Мы надеемся, что Даша останется и будет трудиться в составе национальной команды. Мы верим в это, но как будет — так будет", — заявил министр в эфире канала "Беларусь 1".

08:58 18/05/2018






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