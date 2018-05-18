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По соглашению сторон: контракт предусматривает разрыв соглашений Марадоны и брестского «Динамо» через год

Газета La Nacion опубликовала информацию по некоторым пунктам контракта нового председателя правления брестского «Динамо» Диего Марадоны.

По условиям соглашения, менеджер может пригласить в клуб еще пять помощников.

Как сообщалось ранее, соглашение Марадоны с «Динамо» рассчитано на три года. Однако в договоре есть пункт, которая позволит аргентинцу расторгнуть контракт через год, если Марадона не сможет приспособиться к жизни в условиях белорусского климата при низких температурах, сообщает Наша нива.


«Диего все-таки переезжает из Дубая, где плюс 40 градусов, в климат, где минус 40. Это будет не так просто», — сказал источник газеты.


08:26 18/05/2018






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