По условиям соглашения, менеджер может пригласить в клуб еще пять помощников.





Как сообщалось ранее, соглашение Марадоны с «Динамо» рассчитано на три года. Однако в договоре есть пункт, которая позволит аргентинцу расторгнуть контракт через год, если Марадона не сможет приспособиться к жизни в условиях белорусского климата при низких температурах, сообщает Наша нива.









«Диего все-таки переезжает из Дубая, где плюс 40 градусов, в климат, где минус 40. Это будет не так просто», — сказал источник газеты.



