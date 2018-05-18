Экс-губернатор Брестчины возглавил детскую гандбольную лигу

Василий Борисович Долголев в 1994 году работал заместителем главы администрации президента Беларуси, через год был назначен заместителем премьер-министра. С 2000 по 2004 год являлся председателем Брестского облисполкома. В 2004 году перешел на должность полномочного представителя президента Республики Беларусь в Москве, а с 2006 года стал Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Российской Федерации. С 2012 года по март 2018 года - советник Председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».





«ZUBR CUP» проходит под патронажем Брестского гандбольного клуба имени А.П. Мешкова.