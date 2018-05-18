Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Экс-губернатор Брестчины возглавил детскую гандбольную лигу

Со вторника исполнительным директором детской гандбольной лиги «Zubr Cup» назначен Василий Долголев.

Василий Борисович Долголев в 1994 году работал заместителем главы администрации президента Беларуси, через год был назначен заместителем премьер-министра. С 2000 по 2004 год являлся председателем Брестского облисполкома. В 2004 году перешел на должность полномочного представителя президента Республики Беларусь в Москве, а с 2006 года стал Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Российской Федерации. С 2012 года по март 2018 года - советник Председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».

«ZUBR CUP» проходит под патронажем Брестского гандбольного клуба имени А.П. Мешкова.
"Вечерний Брест"
08:11 18/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё