В эфире телеканала "Беларусь 1" он назвал решение пригласить его в Брест "хорошим" и "мудрым". "Чем больше таких специалистов будет приобщено к нашему спорту, тем будет больше популяризация", — говорит Ковальчук.





Однако министр спорта не ждет "глубоких изменений" в белорусском футболе с приходом лучшего футболиста мира ХХ века, цитирует Еврорадио