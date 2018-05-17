Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Министр спорта: Я не думаю, что приход Марадоны что-то глубоко здесь изменит

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказался по поводу назначения знаменитого в прошлом аргентинского футболиста Диего Марадоны председателем правления ФК "Динамо-Брест".

 

В эфире телеканала "Беларусь 1" он назвал решение пригласить его в Брест "хорошим" и "мудрым". "Чем больше таких специалистов будет приобщено к нашему спорту, тем будет больше популяризация", — говорит Ковальчук.

 


Однако министр спорта не ждет "глубоких изменений" в белорусском футболе с приходом лучшего футболиста мира ХХ века, цитирует Еврорадио

23:59 17/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё