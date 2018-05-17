Министр спорта: Я не думаю, что приход Марадоны что-то глубоко здесь изменит
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказался по поводу назначения знаменитого в прошлом аргентинского футболиста Диего Марадоны председателем правления ФК "Динамо-Брест".
В эфире телеканала "Беларусь 1" он назвал решение пригласить его в Брест "хорошим" и "мудрым". "Чем больше таких специалистов будет приобщено к нашему спорту, тем будет больше популяризация", — говорит Ковальчук.
Однако министр спорта не ждет "глубоких изменений" в белорусском футболе с приходом лучшего футболиста мира ХХ века, цитирует
23:59 17/05/2018
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