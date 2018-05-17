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Борис Пуховский: «Не считаю себя патриотом в общепринятом смысле. У меня много вопросов к нашему государству и к тому, как организован в нем спорт»

Капитан сборной Беларуси Борис Пуховский рассказал о том, как в свое время отказался от предложения из Катара, а также поведал о том, что значит для него приезд в национальную команду.

фото из одкрытых источников

– В марте ты отказался от заманчивого предложения провести остаток сезона в чемпионате Катара. Решение неординарное. Обычно от таких вариантов аренды не отказываются.

 

– Я уже играл в Катаре в подобном формате два года назад. Там остались хорошие знакомые, которые вспомнили обо мне теперь. Руководители «Мотора» командировке отнюдь не противились. Но я, взвесив все плюсы и минусы, решил отказаться. Начнем с того, что прошлый опыт в катарском клубе был ценен для меня не столько материальным бонусом, сколько возможностью переключения: довелось поиграть в другом стиле и с другими партнерами, испытать новые методики и подходы к игре.

 

Сейчас посчитал, что для развития мне полезнее побывать на сборе национальной команды. И я не стал отпрашиваться у Юрия Шевцова. Как-никак в сборной я капитан. И было бы неправильно давать повод ребятам подумать: ему можно, а почему нам – нет?

 

– Сугубо патриотичный подход.

 

– Знаете, не считаю себя патриотом в общепринятом смысле. У меня много вопросов к нашему государству и к тому, как организован в нем спорт. Патриотизм в спорте – это когда миллионеры из НБА даром отправляются на Олимпиаду, чтобы сыграть там за родину и ее флаг.

 

– У тебя не так?

 

– Я приезжаю сыграть за коллектив, за ребят. Вспоминается, как Серегу Рутенко журналисты спросили, для чего ему сборная Беларуси. А он ответил: а чтобы повидаться! Сборная помогает встряхнуться, не увязнуть в сезонной рутине. Это приятное общение, новые впечатления и истории, совсем другие методики и находки. Потом они помогают найти нужные решения и в клубе. Это множество факторов, значимых и мелких, – сказал Пуховский.

by.tribuna.com
18:34 17/05/2018






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