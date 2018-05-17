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Контракт Марадоны с брестским «Динамо» может превышать 20 млн долларов

Как сообщает аргентинское издание La Nacion, сумма 3-летнего контракта Диего Марадоны с брестским «Динамо» может превышать 20 миллионов долларов.


Контракт Марадоны с предпоследним клубом Марадоны «Аль-Васлем» оценивается в разных источниках в 10-20 миллионов долларов в год. Сумма контракта с «Аль-Фуджейрой», которая выступает во второй лиге чемпионата ОАЭ, не разглашалась, пишет Наша нива.

Еще одно аргентинское издание Caras сообщает о том, что соглашение может быть рассчитано на несколько миллионов долларов.


16:11 17/05/2018






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