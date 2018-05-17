



Контракт Марадоны с предпоследним клубом Марадоны «Аль-Васлем» оценивается в разных источниках в 10-20 миллионов долларов в год. Сумма контракта с «Аль-Фуджейрой», которая выступает во второй лиге чемпионата ОАЭ, не разглашалась, пишет Наша нива.





Еще одно аргентинское издание Caras сообщает о том, что соглашение может быть рассчитано на несколько миллионов долларов.



