



По данным полиции, 18 задержанных оказались болельщиками "Марселя", еще трое - местного "Лиона". В частности, семь человек арестованы за использование пиротехники, четверо - за насилие на трибуне, четверо - за призывы к беспорядкам, двое - за попытку выбежать на поле, трое - за драку на площади перед мэрией Лиона, еще один - за ношение оружия. "Атлетико" в третий раз в своей истории стал победителем Лиги Европы.

Ранее команда праздновала викторию в 2010 и 2012 годах.





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