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За призывы к беспорядкам, попытку выбежать на поле, за драку в Лионе арестован 21 болельщик

Во французском Лионе полиция задержала 21 болельщика после футбольного матча в финале Лиги Европы, в котором испанский "Атлетико" победил французский "Марсель" со счетом 3:0, сообщает ТАСС.


По данным полиции, 18 задержанных оказались болельщиками "Марселя", еще трое - местного "Лиона". В частности, семь человек арестованы за использование пиротехники, четверо - за насилие на трибуне, четверо - за призывы к беспорядкам, двое - за попытку выбежать на поле, трое - за драку на площади перед мэрией Лиона, еще один - за ношение оружия. "Атлетико" в третий раз в своей истории стал победителем Лиги Европы.

Ранее команда праздновала викторию в 2010 и 2012 годах.


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14:57 17/05/2018






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