«Сборная Беларуси возвращается домой, показав совершенно невыразительную игру. В двадцатых числах мая, как нам сообщили в федерации хоккея, будут озвучены итоги и причины провала. Одно понятно сейчас — сразу после чемпионата мира необходимо строить новую команду», — сказал Козлов.









Напомним, на чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси проиграла все семь матчей, заняла последнее место в группе и покинула элитный дивизион впервые с 2003 года.