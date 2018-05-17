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Разбор полетов за провал на ЧМ по хоккею намечено провести на следующей неделе

Корреспондент телеканала «Беларусь 1» Андрей Козлов рассказал в эфире, что в последней декаде мая пройдет разбор полетов выступления сборной Беларуси на чемпионате мира-2018, пишет Прессбол.

«Сборная Беларуси возвращается домой, показав совершенно невыразительную игру. В двадцатых числах мая, как нам сообщили в федерации хоккея, будут озвучены итоги и причины провала. Одно понятно сейчас — сразу после чемпионата мира необходимо строить новую команду», — сказал Козлов.


Напомним, на чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси проиграла все семь матчей, заняла последнее место в группе и покинула элитный дивизион впервые с 2003 года.

14:14 17/05/2018






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