Диего Марадона подписал трехлетний контракт с брестским «Динамо». После чемпионата мира аргентинец станет председателем правления клуба. Правда, экс-футболист называет себя и президентом «бело-голубых», и тренером. Видимо, не знает что президент в Беларуси только один. Да и в «Динамо» таковой тоже имеется. Вообще, в клубе с руководством неразбериха. На официальном сайте нет никакого упоминания о больших боссах: только тренеры и администраторы команды. Как сообщила пресс-секретарь «бело-синих» Ольга Хижинкова, директор клуба – Валдас Иванаускас, ехавший изначально в Брест в качестве заместителя спортивного директора.









А в июле, когда в силу вступит контракт Марадоны, «Динамо» станет единственным клубом страны, у которого будет два председателя правления.





До лета 2016 года клуб формально принадлежал общественному объединению «ФК «Динамо-Брест». Председателем правления организации был (и остается) Александр Коледа. Потом совместно с компанией Sohra Overseas ОО учредило новое юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «ФК «Динамо-Брест», которое замкнуло на себе все вопросы жизни клуба. Общественное объединение передало ООО права на участие в чемпионате, товарные знаки, а также сдало в аренду базу и административное здание – тот самый офис, который клуб безуспешно продавал в период безденежья. При этом ОО продолжает существовать и работать.





Долгое время место председателя правления в ООО пустовало. Само правление собиралось, но его никто не возглавлял. Теперь же заниматься вопросами стратегического развития, и взаимодействовать со всеми структурными подразделениями клуба будет Марадона. Больше про должностные обязанности аргентинца ничего не известно. Чтобы все-таки понять, чем же занимается председатель правления в белфутболе, мы поговорили с коллегой аргентинца Александром Коледой.





– Председатель правления в мою бытность и теперь – несколько разные вещи. Это трудно сравнивать. Не думаю, что Диего Армандович будет делать что-то из того, чем пришлось заниматься мне.





Я возглавил клуб в мае 2015 года. Тогда в «Динамо» был полный пипец. Денег не было. Никаких. Только долги (на тот момент клуб задолжал футболистам и тренерам около 5 миллиардов неденоминированных рублей – Tribuna.com). Иногда удавалось перехватить копеечку и становилось полегче. Очень выручило минское «Динамо», купившее Кирилла Премудрова. По сути, минчане могли его и бесплатно выцарапать. Мы должны были игроку огромные деньги. Кирилл мог расторгнуть контракт, стать свободным агентом и уйти бесплатно. Но «Динамо» поступило по-дружески и не стало загонять нас в угол. Я признателен за это.





Это были сумасшедшие времена. До мая 2015-го я всего один раз лежал в больнице. А за первые полгода в должности – дважды. Психологическое давление было со всех сторон: сверху, снизу, с боков. При встречах с футболистами надо было им что-то говорить. И не просто абы-что, а что-то реальное. Я сторонник того, что если сказал, значит, надо выполнять. Но я тогда не мог ничего выполнить. Я не мог даже обещать. Это очень сложно.









– Что входит в обязанности председателя правления?





– Если глобально, то я должен был заниматься стратегией развития клуба, но приходилось добывать деньги, которые другие будут проедать. Свою самую главную задачу я озвучил сразу после прихода в клуб на заседании общего собрания. Моя цель – найти человека или организацию, которая возьмет на себя клуб. И я эту задачу выполнил: нашел и такого человека, и структуру. Мавр сделал свое дело и теперь может немного постоять в сторонке :).





Каждодневная работа заключалась в том, чтобы искать деньги на спасение. Нужны были спонсоры. Хотя я не очень люблю это слово. Спонсор – человек, который просто дает деньги. Нам же нужны были заинтересованные партнеры. Приходилось встречаться с очень большим количеством бизнесменов и других людей. Наколесил по всей области прилично. И если из 50 встреч одна оказывалась результативной, это уже было за счастье.





Я многих людей знал. Но одно дело просто знать и общаться, когда тебе от них ничего не надо, а другое приходить и заводить разговоры о помощи клубу. Я не сторонник просить деньги просто так. Никогда не говорил: «Дайте деньги, а я их потрачу». Всегда старался предлагать что-то взамен. Другое дело, что с учетом обстоятельств заинтересовать было сложно. Насчет близкой перспективы предлагать было особо нечего, а в будущее не каждый был готов вкладываться. Тем не менее, крупные предприятия города и области помогли. Мы общими усилиями не дали клубу умереть.









– Что еще приходилось делать из того, что не должны?





– Я тогда отвечал за все: от экипировки до заправки автобуса. Нет бензина, а надо ехать на выезд? Решал вопрос. Нет формы? Решал. Мне часто припоминают историю, когда болельщики подарили форму команде. Это было до меня. Позже у нас стало все цивильно: начали сотрудничать с Joma. Но, повторюсь, я не думаю, что Марадона будет заниматься подобными вещами. Да и не надо там сейчас это.





– Как часто правление проводит свои заседания?





– Сегодня правление объединения собирается не так часто, как раньше. В основном встречаемся для принятия важных стратегических решений. А тогда все было гораздо чаще. 5-6 раз в год собирались, в том числе и по футбольным вопросам.





– Вы могли отправить тренера в отставку?





– Я не ставил под сомнение работу Сергея Ковальчука. Вообще, я очень ему признателен за то, что он тащил этот воз на благотворительных началах. Так что вопрос по смене тренера не стоял, но уволить его я мог. Это было в моей компетенции. Я не такой специалист в футболе и никогда не вмешивался в работу Ковальчука: ни по составу, ни в чем-то еще. Мы могли говорить об игроках, но редко. Думаю, Сергей Петрович может это подтвердить.





– Как сейчас осуществляется взаимодействие между вашей организацией и ООО?





– Понятное дело, мы общаемся. ООО арендует у нас базу и офис. Кроме того, я помогаю в вопросах коммуникации с руководством города, с медобследованием и устройством детей в дошкольные учреждения и так далее. Что касается нашей организации, то мы больше внимания уделяем ветеранскому футболу и отношения к делам команды мастеров не имеем.