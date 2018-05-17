Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Журналист RT Гало Фернандес: в Аргентине говорят, что Марадона в Бресте не надолго

Журналист RT Гало Фернандес поделился мнением о назначении известного в прошлом аргентинского форварда Диего Марадоны на пост председателя правления брестского "Динамо".

"Марадона в Бресте? Посмотрим. В Аргентине уже пишут, что это хорошо. Марадоне это нравится. Но надо будет смотреть, сколько он там продержится. В Аргентине говорят, что он там не надолго", — как передает by.tribuna.com, сказал Фернандес в эфире программы "Вести" на канале "Россия 24".


13:52 17/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё