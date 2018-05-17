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Журналист RT Гало Фернандес: в Аргентине говорят, что Марадона в Бресте не надолго

Журналист RT Гало Фернандес поделился мнением о назначении известного в прошлом аргентинского форварда Диего Марадоны на пост председателя правления брестского "Динамо".