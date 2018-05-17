Журналист RT Гало Фернандес: в Аргентине говорят, что Марадона в Бресте не надолго
Журналист RT Гало Фернандес поделился мнением о назначении известного в прошлом аргентинского форварда Диего Марадоны на пост председателя правления брестского "Динамо".
"Марадона в Бресте? Посмотрим. В Аргентине уже пишут, что это хорошо. Марадоне это нравится. Но надо будет смотреть, сколько он там продержится. В Аргентине говорят, что он там не надолго", — как передает by.tribuna.com, сказал Фернандес в эфире программы "Вести" на канале "Россия 24".
13:52 17/05/2018
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