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Поля для гольфа под Минском нашли нового хозяина

Итогом торгов по продаже комплекса имущества ЗАО «Дельта Банк» стала реализация двух полей для гольфа.

Об этом сообщил организатор торгов – ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», говорится на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

В частности, гольф-поле чемпионского класса международного стандарта продано за 1,55 млн рублей. А гольф-поле центра обучений – за 0,36 млн.

Победителем торгов в обоих случаях стало ООО «Центр гольфа», расположенное в Боровлянском сельсовете Минского района. По данным сайта kartoteka.by, общество зарегистрировано в октябре 2017 года.
BelMir.by
09:15 17/05/2018






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