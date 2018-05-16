Поля для гольфа под Минском нашли нового хозяина
Итогом торгов по продаже комплекса имущества ЗАО «Дельта Банк» стала реализация двух полей для гольфа.
Об этом сообщил организатор торгов – ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», говорится на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.
В частности, гольф-поле чемпионского класса международного стандарта продано за 1,55 млн рублей. А гольф-поле центра обучений – за 0,36 млн.
Победителем торгов в обоих случаях стало ООО «Центр гольфа», расположенное в Боровлянском сельсовете Минского района. По данным сайта kartoteka.by, общество зарегистрировано в октябре 2017 года.
09:15 17/05/2018
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