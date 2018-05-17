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Зыгмантович: не думал, что снова встречусь с Марадоной

Прославленный белорусский футболист Андрей Зыгмантович заявил, что никогда не думал о том, что снова сможет встретиться с легендой мирового футбола агрентинцем Диего Марадоной.

Накануне стало известно, что Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу стал председателем правления брестского футбольного клуба "Динамо".

Зыгмантович встретился в Марадоной на поле в далеком 1990 году во время матча в рамках Чемпионата мира СССР – Аргентина, состоявшемся в Неаполе. Тогда же было сделано фото, где в кадр попали аргентинский и советский футболисты.

"У меня и мыслей не было, что мы сможем пересечься, тем более в Бресте", – сказал Зыгмантович в вечернем эфире телеканала ОНТ.

По его словам, видимо, "так судьбе было угодно", чтобы футболисты, сыгравшие на ЧМ в Италии 28 лет назад, снова встретились.

В настоящее время Зыгмантович тренирует фарм-клуб брестского "Динамо" – "Рух".

Известно, что в Бресте Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития местного ФК, а также взаимодействовать со структурными подразделениями клуба, в том числе детской академией "Динамо-Брест".
Sputnik.by
09:02 17/05/2018






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