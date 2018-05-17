Зыгмантович: не думал, что снова встречусь с Марадоной

Накануне стало известно, что Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу стал председателем правления брестского футбольного клуба "Динамо".





Зыгмантович встретился в Марадоной на поле в далеком 1990 году во время матча в рамках Чемпионата мира СССР – Аргентина, состоявшемся в Неаполе. Тогда же было сделано фото, где в кадр попали аргентинский и советский футболисты.





"У меня и мыслей не было, что мы сможем пересечься, тем более в Бресте", – сказал Зыгмантович в вечернем эфире телеканала ОНТ.





По его словам, видимо, "так судьбе было угодно", чтобы футболисты, сыгравшие на ЧМ в Италии 28 лет назад, снова встретились.





В настоящее время Зыгмантович тренирует фарм-клуб брестского "Динамо" – "Рух".





Известно, что в Бресте Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития местного ФК, а также взаимодействовать со структурными подразделениями клуба, в том числе детской академией "Динамо-Брест".