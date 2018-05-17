Как сообщает calciomercato.it, Щербицкий считается одним из лучших вратарей в Восточной Европе, за белорусом также следят лондонский "Арсенал", с котором БАТЭ играл в группе Лиги Европы, и дортмундская "Боруссия".





По сведениям источника, трансфер Щербицкого может обойтись "Милану" в 3 миллиона евро.



