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Новая сенсация: "Милан" интересуется вратарем БАТЭ, за ним следят "Арсенал" и дортмундская "Боруссия"

"Милан" интересуется вратарем БАТЭ и сборной Беларуси Денисом Щербицким.

Новая сенсация: "Милан" интересуется вратарем БАТЭ, за ним следят "Арсенал" и дортмундская "Боруссия"
Как сообщает calciomercato.it, Щербицкий считается одним из лучших вратарей в Восточной Европе, за белорусом также следят лондонский "Арсенал", с котором БАТЭ играл в группе Лиги Европы, и дортмундская "Боруссия". 

По сведениям источника, трансфер Щербицкого может обойтись "Милану" в 3 миллиона евро.

Прессбол
08:04 17/05/2018






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