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"Атлетико" выиграл Лигу Европы УЕФА

Футболисты испанского "Атлетико" стали победителями Лиги Европы УЕФА сезона 2017-2018 годов, выиграв свой третий титул в истории.

В решающем матче, который состоялся на 56-тысячном "Стад-де-Лион", "Атлетико" разгромил французский "Марсель" - 3:0, сообщает Укринформ.

Счет в середине первого тайма открыл Антуан Гризманн (21-я минута), который сразу после перерыва оформил дубль (49). До разгрома дело довел Габи (89).

До этого "Атлетико" дважды побеждал в Лиге Европы УЕФА. В 2010-м в Гамбурге мадридцы в дополнительное время переиграли английский "Фулхэм" - 2:1, а в 2012-м в Бухаресте разгромили соотечественников из "Атлетика" (Бильбао) - 3:0.

Примечательно, что "Атлетико" во второй раз в истории сыграл финал еврокубка в Лионе. В 1986 году в решающем поединке Кубка обладателей кубков мадридцы проиграли киевскому "Динамо" Валерия Лобановского - 0:3.
07:46 17/05/2018






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