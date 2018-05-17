Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Байдачный: Марадона всколыхнет белорусское футбольное болото

Известный тренер Анатолий Байдачный высказал свое мнение о подписании контракта брестского «Динамо» с Диего Марадоной.

Анатолий Байдачный, главный тренер сборной Беларуси по футболу (2003-2005 гг.): 

- В наше скучноватое замшелое футбольное болото наконец будет внесено разнообразие – приезд одного из лучших мировых игроков за всю историю существования футбола. Можно первые матчи даже не писать, с кем «Брест» играет, а писать, что встреча состоится с Марадоной. Люди приходить будут, появится на стадионе большой приток зрителей, чтобы увидеть легенду мирового футбола. И это весьма хорошо. Люди, которые пригласили Марадону, они хорошее сделали не только для брестского футбола. Я считаю, что хорошее дело они сделали для белорусского футбола, для поднятия к нему интереса.
07:23 17/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё