Байдачный: Марадона всколыхнет белорусское футбольное болото

Анатолий Байдачный, главный тренер сборной Беларуси по футболу (2003-2005 гг.):





- В наше скучноватое замшелое футбольное болото наконец будет внесено разнообразие – приезд одного из лучших мировых игроков за всю историю существования футбола. Можно первые матчи даже не писать, с кем «Брест» играет, а писать, что встреча состоится с Марадоной. Люди приходить будут, появится на стадионе большой приток зрителей, чтобы увидеть легенду мирового футбола. И это весьма хорошо. Люди, которые пригласили Марадону, они хорошее сделали не только для брестского футбола. Я считаю, что хорошее дело они сделали для белорусского футбола, для поднятия к нему интереса.