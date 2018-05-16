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В Бресте срочно ищут дом для Марадоны

В Бресте ищут дом для аргентинца Диего Марадоны. Легендарный в прошлом футболист стал председателем правления ФК "Динамо-Брест" и будет проводить много времени в городе над Бугом. Правда, только с июля, после окончания чемпионата мира по футболу в России.