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В Бресте срочно ищут дом для Марадоны

В Бресте ищут дом для аргентинца Диего Марадоны. Легендарный в прошлом футболист стал председателем правления ФК "Динамо-Брест" и будет проводить много времени в городе над Бугом. Правда, только с июля, после окончания чемпионата мира по футболу в России.

Брестское "Динамо" через Twitter сообщило, что ищет для Марадоны водителя и уборщицу со знанием испанского языка. О поиске дома узнал портал tut.by. Одно из требований для жилья — наличие тренажерного зала ( "Диего пытается поддерживать себя в хорошей физической форме"). Рассматриваются варианты не только в областном центре, но и в окрестностях, но не дальше 5 км от города.

Диего Армандо Марадоне 57 лет. Он — лучший футболист XX века по версии FIFA. Играл за сборную Аргентины и такие клубы, как "Барселона" (1982 — 1984), "Наполи" (1984 — 1991). Тренерскую карьеру начал в 1994 году.

19:36 16/05/2018






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