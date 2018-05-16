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21 рабочий погиб на строительстве объектов к ЧМ-2018 в России

Об этом сообщает в своем докладе международная организация Human Rights Watch. Правозащитники проанализировали состояние прав человека в России перед мундиалем.

В докладе указывается, что чаще всего нарушаются права тех, кто возводит стадионы. По данным организации, рабочим часто задерживают зарплату. Кроме того, на стройках происходят несчастные случаи: к апрелю 2018 года их уже 21. Больше всего рабочих – 8 – погибли в Санкт-Петербурге. Минимум в 6 городах, которые примут матчи ЧМ, строителям не выдавали трудовые договоры, а после получения контрактов их зарплаты оказались меньше обещанных. В Екатеринбурге рабочих заставляли выходить на объекты в сильную жару и 30-градусный мороз. Рассказывается и о плохих условиях содержания.


Также в документе отмечается несоблюдение права на мирные собрания, ухудшение ситуации со свободой в интернете, аресты на митингах и ситуация с задержанием правозащитника Оюба Титиева в Чечне. Правозащитники призывают FIFA повлиять на эту ситуацию.

Источник: "Настоящее время"
19:29 16/05/2018






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