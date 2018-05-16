Znak.com пишет, что болельщики ищут жильё на периферии, путешествуют без ночёвки, а некоторые берут с собой палатки, потому что цены на квартиры и отели неподъёмные даже по европейским меркам.





«Владельцы квартир отменяют бронь, хотят повысить цену»





Хорхе Миранда из Мехико планирует посетить матч Мексика – Швеция в Екатеринбурге 27 июня.





«Вообще кошмар! Самый дешёвый вариант в Екатеринбурге — квартиры за 25 тысяч рублей в сутки, гостиницы — примерно $600 за сутки. Те, которые я смотрел, были нормально обставлены, но фотографии не всегда совпадают с реальностью», — рассказывает мексиканец.





Квартиры по очень высоким ценам предлагаются на популярных площадках онлайн-бронирования. При этом известны случаи откровенных спекуляций. Хорхе вспоминает, что один болельщик ещё в ноябре забронировал квартиру в Москве. В течение нескольких дней он должен был заплатить $300, но потом хозяин написал ему: «Тебе нужно доплатить ещё $6 тысяч, потому что это чемпионат мира, а мне нужны деньги». Парень отказался.





«Туристы в шоке от цен»





Ещё один иностранец, который готовится к поездке в Россию, — Гильермо Панез. Со слов мужчины, в небольших городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, очень серьёзные проблемы с местами в отелях — того, что есть, недостаточно и цены крайне высокие. От саранских цен иностранные туристы просто в шоке, отмечает Гильермо. Поэтому перуанцы, которые едут на матч в столицу Мордовии, будут размещаться в Пензе, где цены адекватнее. Либо для них заказываются автобусы Москва — Саранск — Москва с размещением в Москве.





Подобные негативные отзывы можно увидеть на зарубежных сайтах путешествий. «Поиск отелей в Москве — сплошное разочарование. Очень завышены цены, и, согласно информации на сайтах, 85–90% номеров уже заняты. Трудно в это поверить», — написал на одном из сайтов пользователь под ником JoelJessica2011.





Многие туристы в принципе не будут задерживаться в России. Например, из Великобритании будет сформирован специальный чартер в Нижний Новгород. Болельщики прилетят утром, отправятся в пивной тур, вечером пойдут на матч Англия – Панама, а после улетят домой.









Дефицит номерного фонда и дороговизна квартир





То, что гостиницы и отели даже под угрозой штрафов взвинтили цены на время мундиаля, не раз подтверждали надзорные ведомства. Согласно последнему отчету Роспотребнадзора, в завышении стоимости у уг уличены уже свыше 600 объектов. По данным Ростуризма, в некоторых случаях ценник взлетел до 833%.





Собственники квартир тоже поняли, что за время ЧМ можно выручить сумму, превосходящую их годовую зарплату. Поэтому уже никого не удивляет, что потрепанную «хрущёвку» на окраине Нижнего Новгорода или Самары сдают за 20-25 тысяч в сутки ($350-$400). А в центре Екатеринбурга двухкомнатная квартира может обойтись в 40-50 тысяч за ночь ($650-$800). Такая аренда апартаментов высока даже по меркам зарубежных гостей, не говоря о российских любителях футбола.