FIFA может одобрить создание двух новых турниров

Этот план продвигает президент FIFA Джанни Инфантино, который ведет конфиденциальные переговоры с группой инвесторов, включая японскую SoftBank. Они обещают выделить на эти соревнования $25 млрд.





Инфантино в ближайшие дни сообщит Совету FIFA, исполнительному органу федерации, о проведении перед чемпионатом мира в России специальной встречи, на которой может быть принято решение по турнирам, утверждают несколько участвующих в этом процессе людей.





На 13 июня в Москве запланировано проведение Конгресса FIFA – высшего органа, уполномоченного одобрять изменения.