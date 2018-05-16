Жареным запахло заблаговременно. Еще на дистанции турнира наши хоккеисты заговорили, что после плохого результата их могут не пустить домой...





* * *





В обед буднего дня «Минск-2» напоминает сонное царство. Людей тут хватает, но возникает стойкое ощущение, что никто никуда не торопится, все нежатся в креслах. Прямо Шарм-эль-Шейх какой-то. Вот симпатичная брюнетка огромной белой пилкой ровняет свои ноготки, в пяти метрах от нее довольный среднеазиат делает селфи на фоне серого дивана, а серьезная женщина в майке с надписью Finlandia не спеша убирает крошки со стола в мини-кафе.





В час дня, за сорок минут до посадки самолета из Копенгагена, ничего не предвещает прилета хоккеистов. И это немного странно. Болельщики устроили хоккеистам нехилый разнос в интернете и хотелось бы встретить хотя бы парочку злостных комментаторов, но вижу лишь добродушных и задумчивых белорусов, держащих в руках таблички со скандинавскими фамилиями. Выхожу на улицу.





- Такси на Минск! – кричат в мою сторону сразу несколько водителей.





- Нет, спасибо. А вы хоккеистов встречаете?





- Конечно! – отзывается улыбчивый чернявый мужик. – Биты в багажнике лежат! Но, думаю, хоккеистов тут не будет. Их в Оршу отправят :).





- А туда зачем?





- Ну, там ведь лагерь для тех, кто не оправдал надежд. Слушайте, да нормально они сыграли. Просто карта не так легла.





Тишина явно озадачила. Я даже не увидел ни одного зеленого автозака для провинившихся. А ведь чтобы туда попасть, необязательно вылететь в хоккейный минор. Иногда для этого хватит просто похлопать в ладоши. После долгих поисков у четвертого сектора, откуда вскоре должны выйти с баулами хоккеисты, наконец-то встретил милиционеров.





- Встречаете сборную? – обращаюсь к мужчине в фуражке.





– Если только с вами, – шутит правоохранитель.





– А если сюда нагрянет куча недовольных болельщиков?





– И пускай, – вклинивается в разговор его молодой, судя по всему, очень ответственный коллега. – Главное, чтобы инцидентов не было.









* * *





Кроме милиционеров, десятка журналистов и работников федерации сборную никто не встречает. Никаких манифестаций и злых плакатов о прожигателях народных денег. Людей, которых я опрашиваю в надежде найти кого-то из тихих родственников спортсменов, хоккей не особо волнует. Сборников в здании а вокзала ждет лишь группка журналистов да парочка серьезных работников хоккейной федерации.





13:45. Телевизионщики держат на изготовке микрофоны, проходит десять минут, но никто из зоны таможенного контроля не выходит. Наверное, что-то реально не так. А что если опальным хоккеистам не дают посадку? Неужели напророчил Виталий Трус? Журналисты немного удивлены, но тут на помощь приходит информационное табло – оказывается, посадка задерживается на полчаса.





Но за эти 30 минут ничего изменилось, а количество встречающих не увеличилось. Появились лишь два бородача, напоминающие отшельников, которые вышли покушать из своих лесных скитов, но они сразу отнекиваются, дескать, нет, мы не при делах – не при хоккее.





Проходит несколько минут и из нутра зоны досмотра появляется Павел Развадовский, за ним – Владимир Денисов. Оба отнекиваются и говорить не хотят. А вот бородатый Александр Китаров перед диктофонами останавливается. Правда, расстроенный Александр немногословен. Вот несколько примеров.





- Александр, что произошло на чемпионате? В чем причина такого результата?





- Следующий вопрос.





- Ходили слухи, что Льюиса специально сплавляли.





- Никто не хочет чувствовать себя проигравшим. Поэтому об этом даже не стоит разговаривать.





- Он сообщил сборной, что покинет ее?





- Пускай это комментирует федерация.





- Как вы считаете, это нормально, что тренера меняют прямо во время турнира?





- Следующий вопрос.





Другие хоккеисты тоже не особо горели желанием изливать душу на диктофоны. Кто-то просто быстренько выталкивал тележку из аэропорта и шел к автобусу, который ожидал у входа, а кто-то говорил по телефону (или делал вид, что говорил), опустив голову.









А вот Егор Шарангович остановился и признался, что не читает комментарии и благодарит за поддержку болельщиков. Что ж, или Егор так любит болельщиков, или...:





- Болельщики были не в восторге, что мы вылетели, но они должны понимать, что мы сделали все, чтобы выиграть, но у нас не получалось. Спасибо им за то, что верили в нас до конца.





Вратарь Виталий Трус хоть и побаивался лететь в РБ, но трусом не оказался и откровенно пообщался с прессой, за что ему респект.





- Как вас встретили на Родине? Пустили спокойно?





- Вроде пустили. Осталось только за двери выйти.





- Встреча с президентом будет?





- Я не знаю. Никто ничего пока не говорил.





- А вы готовы к разговору с ним?





- Ну, если будет такая возможность, то придем, поговорим. Почему бы нет?





- А почему хоккеистов практически не встречают родственники? Вы попросили?





- Нет, нас забирает автобус и везет на «Минск-Арену», где должны оставить вещи, а оттуда уже будем разъезжаться.





Тем временем аэропорт покинули все хоккеисты. Последним грустное шествие в одиночестве замыкает Чарльз Лингле. А вот ни Сергей Пушков, ни Михаил Захаров так на белорусской земле и не появились. Кто-то пошутил, что их просто невъездными сделали, но все оказалось намного проще – специалисты остались в Дании на жеребьевку хоккейной Лиги чемпионов. А жаль. Все-таки хотелось с ними поговорить. Например, о странном разносе Плэтта после игры с Австрией. Ситуацию с Джеффом прокомментировал все тот же Виталий Трус:





- Это не очень хорошо, что погнали на Джеффа. Все-таки побеждает и проигрывает команда. Думаю, это было некрасиво. Даже не знаю, кто это говорил. Я не понимаю. Думаю, Плэтт знал об этом, видел эти слова.





Партнеры и тренер недовольны Плэттом. Он похоронил сборную Беларуси?





- И как он – был обижен?





- Нет, бился до конца и хорошо играл в последнем матче.





Проходит двадцать минут – и сборная уезжает на автобусе. Говорят, никакие встречи в плане сборной на вечер среды не запланированы, но, по слухам, вскоре должно состояться собрание у Александра Лукашенко. И там могут запылать костры инквизиции.