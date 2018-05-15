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Титулованные спортсмены ищут спонсоров для участия в чемпионате мира

В июне 2018 года в Калгари (Канада) пройдет чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. Участие в чемпионате двух представительниц Барановичей Татьяны Домашиной и Снежанны Зубко под угрозой срыва.

Титулованные спортсмены ищут спонсоров для участия в чемпионате мира
Четырехкратный чемпион мира по классическому пауэрлифтингу Александр Гринкевич-Судник. Фото: архив Александра Гринкевича-Судника
Денег поехать на соревнования у спортсменок нет. У титулованных барановичских спортсменов нет денег поехать на чемпионат мира. 

Четырехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Гринкевич-Судник, тренер Снежанны Зубко и Татьяны Домашиной, рассказал Intex-press, что эта ситуация повторяется в который раз.

–Нам не привыкать ездить на соревнования за свой счет. Но в этом году вопрос стал ребром. Где это видано, чтобы спортсмены мирового уровня сами искали деньги на то, чтобы поехать на чемпионат?

Любой чемпионат – это целый комплекс расходов, в которые входит виза, перелет, проживание. В этом году, по словам Александра Гринкевича-Судника, сумма составляет около 2000 долларов на человека. И это без питания.

Татьяна Домашина, Александр Гринкевич-Судник и Снежанна Зубко. Фото: архив Александра Гринкевича-Судника

– Для каждого из нас – это большие деньги, и взять их негде. А вот для города, области – вполне реальная сумма, – говорит Александр.

Сам спортсмен из-за отсутствия денег в этом году от участия в чемпионате отказался. Но за своих воспитанниц готов биться до конца.

 Обивал все пороги, но тщетно
В надежде найти финансовую поддержку Александр обошел все инстанции: от районной администрации до Министерства спорта. Но, по словам спортсмена, добиться помощи ему не удалось.

– Вначале я обратился в городские и районные органы власти, – рассказывает Александр. – И в горисполкоме, и в райисполкоме ответ был одинаковым: ничем помочь вам не можем.

Чиновники объяснили это тем, что пауэрлифтинг не относится к олимпийским видам спорта и поддерживать его нецелесообразно. Кроме того, отделения пауэрлифтинга в нашем городе нет, хотя барановичские пауэрлифтеры давно заняли свою нишу в мировом спорте.

Как объясняет Александр Гринкевич-Судник, открыть отделение он не может, поскольку не имеет права профессионально заниматься тренерской деятельностью: не позволяет образование.

– Это, конечно, смешно: я воспитал четырех чемпионок европейского и мирового уровня, но…

В министерстве Александра также ждал отрицательный ответ: выделять деньги на неприоритетный вид спорта чиновники отказались.

– Получается, что, несмотря на все мои регалии, я никому не нужен, от меня просто отмахнулись, – возмущается спортсмен.

Получить комментарии в Барановичском горисполкоме Intex-press не удалось – и заместитель председателя горисполкома Алексей Гарбуз, и начальник отдела образования, спорта и туризма Сергей Пузиков были на совещании.

Ищем спонсоров
Не получив поддержки чиновников, Александр решил обратиться за помощью к спонсорам.

– Я никогда ничего не просил. За свою тренерскую работу не получаю ни копейки, – говорит Александр Гринкевич-Судник. – Но сейчас ситуация сложилась таким образом, что приходится просить помощи.

Одного спонсора найти уже удалось. Им стал Павел Бучик, предприниматель, депутат Городищенского сельского Совета депутатов.

– Павел сам обратился ко мне с предложением оплатить поездку одной из девушек. Мы посовещались и решили, что средства пойдут молодой и перспективной Тане Домашиной. 

Вопрос с участием в соревнованиях Снежанны Зубко остается открытым. Пока девушка самостоятельно ищет деньги. Но Александр надеется, что желающие помочь ей все-таки найдутся.

По словам Александра, средства – 2000 долларов – нужно найти в кратчайшие сроки: 7 июня девушки уже должны вылететь в Канаду.

Если вы хотите оказать помощь нашим спортсменам, свяжитесь с Александром Гринкевичем-Судником по телефону 8(029)314-68-96


14:06 16/05/2018






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