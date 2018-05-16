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Американских пловцов наказали за допинг и заставили отдать золото россиянам

Международная федерация плавания (FINA) аннулировала результаты сборной США во всех эстафетах на юниорском чемпионате мира за нарушение антидопинговых правил спортсменом Мэтью Вилленбрингом. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Вилленбринг сдал положительную пробу во время чемпионата мира в Индианаполисе в августе 2017 года и получил четыре месяца дисквалификации, которая началась 19 октября. По решению специальной панели FINA, результаты всех эстафет, в которых принимал участие спортсмен, были аннулированы.

Таким образом, американцы лишились золотой медали в комбинированной эстафете, в которой второе место заняли российские пловцы. FINA постановила, что сборная США должна передать награды спортсменам из России. Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

В составе российской эстафетной команды выступали Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев. В финальном заплыве они уступили американцам 0,15 секунды.


lenta.ru
13:01 16/05/2018






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